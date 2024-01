Cara i creu de la comunicació: les felicitacions de Nadal

Comencem analitzant les paraules de l'alcalde de Vigo, Abel Caballero, durant l'encesa de les llums de la seva ciutat. Agustí Rodríguez considera que aquestes llums tenen un component comunicatiu i que "la campanya posa Vigo com a pol d'atracció". D'altra banda, Alberto Gómez assegura que ell "no apostaria per aquest tipus de comunicació" i que aquestes llums tenen detractors per motius de sostenibilitat.

Parlem també sobre el discurs del rei Felip VI. Dotze minuts que Gómez considera "massa sobris i no adaptats als temps actuals". Per contra, Rodríguez considera que aquest discurs és "una marca que va en línia amb la lleialtat de la corona". Pel que fa a la reina Letícia, els dos assessors fan referència a "l'espontaneïtat", diu Alberti Gómez, de la reina parlant sobre la Fundació Gomaespuma. Un relat que Agustí Rodríguez considera "estudiat i no espontani".

Acabem parlant també sobre el caràcter comunicatiu de les campanyes publicitàries tant de productes com d'equips de futbol.