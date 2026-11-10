Caos a Rodalies: només circula la meitat dels serveis mínims i el Govern anuncia una investigació

La vaga de maquinistes convocada aquest dimarts pel sindicat SEMAF ha provocat greus alteracions en el servei ferroviari arreu de Catalunya, amb afectacions superiors a les previstes pels serveis mínims decretats. Segons Rodalies, només ha circulat aproximadament la meitat dels trens programats, fet que ha desencadenat una jornada de retards, cancel·lacions i aglomeracions a les principals estacions.
L'estació de Barcelona-Sants ha estat un dels punts més afectats. Al llarg del matí, les pantalles informatives han arribat a registrar fins a 35 trens cancel·lats entre serveis de Rodalies, Regionals i alta velocitat.
El pitjor moment, durant l'hora punta
Les incidències han començat de bon matí i han tingut el seu moment més crític durant la franja d'hora punta, entre les sis del matí i dos quarts de deu. En aquest període, els serveis mínims establerts garantien el 66% de les circulacions habituals, però molts usuaris s'han trobat amb la impossibilitat d'arribar al seu destí pels nombrosos trens suspesos.
Segons dades facilitades per Renfe, fins a les nou del matí estaven programats 137 trens dins dels serveis mínims, però només n'han circulat 68. Durant la resta del matí la situació no ha millorat substancialment i també s'han suprimit prop de la meitat de les circulacions previstes.
Rodalies denuncia l'incompliment dels serveis mínims
Davant aquesta situació, el director de Rodalies, Òscar Playà, ha acusat part del col·lectiu de maquinistes de no respectar els serveis mínims fixats per a la jornada de vaga.
Playà ha assegurat que les comunicacions als treballadors designats per prestar aquests serveis es van realitzar correctament i ha fet una crida a la responsabilitat dels professionals per garantir el dret a la mobilitat dels ciutadans.
A més, ha recomanat als usuaris que, si és possible, optin per mitjans de transport alternatius tant aquest dimecres, coincidint amb la vaga general convocada a Catalunya, com dijous, quan està prevista una nova jornada d'aturades dels maquinistes.
La Generalitat investigarà l'absència de 50 maquinistes
El Govern de la Generalitat ha reaccionat a les incidències anunciant una investigació per aclarir si s'han vulnerat els serveis mínims decretats.El president Salvador Illa ha avançat que s'analitzarà la situació, una posició que posteriorment ha confirmat la consellera portaveu, Sílvia Paneque. L'Executiu català ha traslladat a Renfe la necessitat d'obrir un procés d'investigació sobre l'absència de prop de 50 maquinistes que havien de garantir les circulacions mínimes.
L'objectiu és determinar si escau l'obertura d'expedients informatius o, eventualment, sancionadors per garantir el dret a la mobilitat dels usuaris afectats per les cancel·lacions ferroviàries.