La Cambra alerta que falten 140.000 pisos i situa l’habitatge com el principal fre de l’economia catalana

La Cambra de Comerç de Barcelona alerta que el mercat necessita 140.000 pisos més per resoldre la crisi de l’habitatge a Catalunya. Segons el balanç anual de l’organisme, aquest dèficit s’ha convertit en un dels principals obstacles per al desenvolupament de l’economia catalana, que tot i això s’ha mostrat resilient davant l’escenari d’incertesa internacional marcat pel conflicte a l’Orient Mitjà.
Actualment, Catalunya supera els 8,2 milions d’habitants, amb un creixement de 440.000 persones en només quatre anys. Bona part d’aquest augment correspon a població migrant, que està contribuint a reduir l’atur i a cobrir llocs de feina en sectors com la indústria, els serveis, la construcció o l’agricultura.
Ara bé, aquest creixement demogràfic no ha anat acompanyat d’un increment del parc d’habitatges, fet que ha generat un fort desequilibri entre oferta i demanda. Aquesta tensió ha acabat col·lapsant tant el mercat de compra com el de lloguer. L’autora de l’informe, Carmen Poveda, subratlla que aquest desajust és a l’arrel del dèficit actual d’habitatge.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, reconeix que aquest és el principal problema per a molts ciutadans, tot i que defensa que la seva resolució no ha de frenar les expectatives de creixement econòmic del país.
En clau macroeconòmica, l’ocupació s’ha consolidat com el principal motor de l’economia catalana, que ha resistit millor que altres territoris de la zona euro l’impacte del conflicte a l’Orient Mitjà. Tot i això, encara hi ha reptes pendents: segons la Cambra, un 25% de la població cobra menys de 19.000 euros anuals, una dada que evidencia que el creixement econòmic no es trasllada de manera homogènia a totes les llars.