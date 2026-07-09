La calor afluixa uns dies, però tornarà a intensificar-se la setmana vinent

Catalunya afronta una nova jornada marcada per la calor extrema després d'una altra nit tòrrida i tropical arreu del país. Les temperatures mínimes han arribat als 30 graus a l'Alt Empordà i a la Plana de Lleida, mentre que durant el dia els termòmetres encara poden fregar els 40 graus a la depressió Central i els 42 al Pla de Lleida.
Tot i això, el Servei Meteorològic de Catalunya preveu una baixada progressiva de les temperatures a partir d'avui i fins diumenge. Els meteoròlegs parlen d'un respir temporal dins d'un episodi que ja qualifiquen d'onada de calor persistent. De fet, els models apunten que a principis de la setmana vinent tornarà una nova pujada important dels termòmetres que podria allargar-se fins dijous.
La calor continua deixant registres històrics. Durant la jornada d'ahir es van batre rècords de temperatura en deu observatoris catalans. Barcelona va arribar als 40,9 graus, Ascó als 42,3 i Nulles als 40,4.
Davant aquesta situació, Protecció Civil insisteix en la necessitat d'extremar les precaucions. L'organisme recorda que, malgrat que no hi hagi restriccions específiques, cal actuar amb prudència i evitar situacions de risc. En aquest context, el Sistema d'Emergències Mèdiques ja ha dut a terme més de 230 atencions relacionades amb els efectes de la calor.
A més de les conseqüències sanitàries, les temperatures extremes també posen de manifest les desigualtats socials. Un estudi de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona revela que menys del 40% de les llars amb rendes baixes de la ciutat disposen d'aire condicionat, mentre que aquest percentatge s'enfila fins al 72% entre les rendes altes.
L'informe conclou que la mortalitat associada a la calor és més elevada als barris amb habitatges més vulnerables i alerta que l'impacte de les altes temperatures no és només una qüestió climàtica, sinó també social. Segons els investigadors, la crisi climàtica amplifica desigualtats prèvies que condicionen la capacitat de les persones per protegir-se de la calor.