Un de cada quatre homes catalans considera que el feminisme "ha anat massa lluny"

Gairebé quatre de cada deu homes catalans creuen que el feminisme ha anat massa lluny. És el que revela la darrera enquesta del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), publicada aquest dijous, que indica que aquesta idea cada cop està més estesa entre la població, també entre les dones. Són un 26,5% les que estan d’acord amb aquesta afirmació. Si mirem la xifra global, sumant homes i dones, surt una mitjana del 33% de la població, un punt per sobre que en l’enquesta de fa un any.
En la mateixa línia, es manté en el 44% el volum d’homes que creuen que hi ha denúncies falses i en el 38% els que consideren “exagerada” la crítica als acudits masclistes. Són posicionaments que el CEO titlla de “sexisme modern”.
Percepció de la immigració i opinió dels EUA
L’enquesta també aborda altres qüestions, com la immigració. El 40% dels enquestats creuen que els immigrants són majoria a Catalunya, mentre que en realitat representen un quart de la població.
Quant a l’opinió dels catalans respecte a altres països, ha caigut significativament la valoració cap als Estats Units, d’un 4,6 a un 3,7 sobre 10. En canvi, puja la nota que rep la Xina, tot i que encara suspèn: passa d’un 4,2 a un 4,7. Mentrestant, es manté l’antipatia cap a Rússia, que passa d’un 2,4 a un 2,6.