Un buit legal

Segons el portal Pisos.com, el preu del lloguer a Catalunya ha pujat durant el febrer més d’un 17% respecte l’any anterior. Un creixement que atribueixen al fet de posar en marxa el topall als preus del lloguer sense acompanyar-lo d’un règim sancionador durant 9 mesos.

La Generalitat va decidir aplicar la llei d’habitatge estatal per contenir fins a un 2% la pujada dels preus del lloguer a mitjans de març de l’any passat. Una norma que contempla un índex de referència únic i que s’havia de seguir per signar nous contractes.

Ara bé, el règim sancionador ha entrat en vigor aquest gener i sense caràcter retroactiu. Doncs aquesta escletxa és la que han aprofitat els propietaris per seguir acordant al marge de la llei les demandes dels més rics, disposats a pagar el que calgui per un pis. Ferran Font, director d'estudis de Pisos.com, assegura que "quan arriba un nou immoble al mercat hi ha moltíssimes persones interessades i, per tant, els propietaris han tirat endavant".

Aquesta és una problemàtica que van patir també a París i Berlín quan van posar en marxa aquesta política de contenció de preus sense fer un seguiment exhaustiu del compliment de la llei. A més, indica Font, "els eventuals canvis legals en materia d'habitatge genera molta incerta d'un sector que sempre té la via d'arribar a acords al mercat negre", entenent per mercat negre un acord directe entre llogaters i propietaris.

Parlem d’un creixement del 17% arreu de Catalunya i d’un 21% a Barcelona, sent precisament el mercat més tens i amb més demanda. Un encariment dels preus que ha seguit expulsant les economies més ajustades del mercat mentre l’oferta segueix sense créixer a Catalunya.