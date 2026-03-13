EDUCACIÓ

Els sindicats de docents preveuen una vaga "històrica" després de constatar l'oposició al pacte d'UGT i CCOO

La consulta impulsada per USTEC ha rebut 43.000 respostes, el 95% en contra de l'acord

Anna Utiel

Barcelona |

La manifestació a Barcelona de la vaga de l'11 de febrer | David Zorrakino/Europa Press

Mestres i professors catalans estan cridats a la vaga la setmana vinent. Fins dijous hi haurà aturades territorials, començant dilluns pel Barcelonès i el Baix Llobregat. Divendres la vaga s’estendrà a tot Catalunya i els sindicats convocants preveuen una jornada “històrica”, després de constatar, diuen, el desacord dels docents amb el pacte del Departament d’Educació amb CCOO i UGT.

El sindicat majoritari del sector, USTEC, ha fet aquesta setmana una consulta a tots els mestres i professors sobre aquest acord. Hi han respost prop de 43.000 treballadors, una participació que consideren un èxit perquè representa la meitat de la plantilla estructural. Del total de respostes, gairebé 41.000 han optat pel no. Parlem, doncs, del 95% d’oposició.

Tant USTEC com Professors de Secundària, CGT i la Intersindical –que són la resta de sindicats que convoquen la vaga de la setmana vinent– remarquen que la consulta fa palès que l’acord no dona resposta a les reclamacions del col·lectiu. "Tenim molt clar que viurem vagues històriques, com ho va ser la de l'11 de febrer", ha insistit la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, en una entrevista a La Ciutat d'Onda Cero Catalunya.

Demanen reprendre la negociació

Els representants sindicals també han demanat a Educació que torni a asseure’s a negociar, però aquesta vegada només amb els convocants de la vaga, no pas a la mesa sectorial, com fins ara.

