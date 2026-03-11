B-Travel 2026 posa el focus en la diversificació turística en plena incertesa per l’Orient Mitjà

El Saló B-Travel arriba aquest 20 al 22 de març al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona amb més de 100 expositors i una aposta clara: diversificar mercats i reforçar el turisme de proximitat en un context marcat per la tensió geopolítica a l’Orient Mitjà.
Tot i el conflicte, el president del saló, Martí Sarrate, assegura que el sector català no preveu cap afectació immediata i recorda que, malgrat la situació, no s’ha produït cap cancel·lació d’expositors. Segons ell, fins i tot podria obrir noves oportunitats de negoci, especialment per a destinacions asiàtiques convidades com la Xina o l’Uzbekistan, país protagonista de l’edició d’enguany.
Des de la Generalitat, però, el to és més prudent. La directora general de Turisme, Cristina Lagé, adverteix que una eventual reobertura de l’espai aeri no garanteix més fluxos de visitants asiàtics, especialment perquè molts d’ells fan escala precisament en països afectats pel conflicte. En canvi, reivindica la seguretat de Catalunya com un actiu clau per al visitant.
Més enllà del context internacional, el Govern vol aprofitar el saló per promocionar una Catalunya menys centrada en Barcelona, amb una oferta que posa èmfasi en els espais naturals, el patrimoni cultural i les destinacions més enllà dels grans icones turístics. Actualment, el turisme representa el 12% del PIB català i dóna feina a un 13% dels ocupats, amb 20 milions de visitants només l’any 2025.
El certamen comptarà amb 110 estands i una quarantena d’agències, i reforçarà la presència internacional amb països com Croàcia, la Xina, França, Mèxic, Itàlia o Portugal, així com propostes especialitzades, incloses agències pensades per a dones viatgeres. Segons l’organització, tot i que el moment global pot generar “incertesa”, es vol donar visibilitat a noves cultures i mercats emergents.