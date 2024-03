La Brúixola de la cultura

En RobertCalvo ens presenta la nova atracció del Tibidabo, que ja ha posat en marxa la seva nova temporada amb l'objectiu de superar els set-cents mil visitants. La novetat consisteix a una caiguda lliure de 52 metres d'alçada que elevarà als visitants a 500 metres sobre el nivell del mar. A més, ens explica també el Festival de Gòspel de Barcelona 'One heart' que se celebra aquest dissabte al Palau de la Música catalana. El Robert ens porta també al Poble Espanyol on es celebra el San Miguel Gastrofest Kilòmetre Zero, un festival gastronòmic on 10 restaurants oferiran platets elaborats amb producte local i de temporada.



En sèries, el Jaume Mas ens porta quatre propostes dirigides per dones: Orange is the New Black (de JenjiKohan), Fleabag (de PhoebeWaller Bridge), Sex Education (de LaurieNunn) i Normal People (de HettieMacDonald).



Acabem amb música de la mà de la Marta Lozano. Ens porta notícies al voltant de Dani Martín, Rihanna i Karol G i l'agenda musical d'aquest cap de setmana amb els noms destacats de MikelIzal, LosChichos i StayHomas.