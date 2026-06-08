Barcelona preparada per la visita del Papa: dos dies amb actes religiosos, socials i institucionals

Barcelona ja ho té tot a punt per a l’arribada del Papa, que iniciarà demà una visita de dos dies amb una agenda intensa que combinarà actes religiosos, socials i institucionals. Diverses zones de Ciutat Vella, Eixample i Sants-Montjuïc ja presenten afectacions de mobilitat, i a l’entorn de la Sagrada Família s’hi poden veure tanques, pantalles i escenaris en muntatge.
Dimarts: inici a la Catedral i gran vigília a l’Estadi Olímpic
La visita començarà dimarts al matí a la Catedral de Barcelona, considerada el centre espiritual del territori. A la tarda tindrà lloc un dels moments més multitudinaris: la vigília de pregària a l’Estadi Olímpic, amb 40.000 assistents i totes les entrades exhaurides.
Aquest acte serà el punt culminant de la primera jornada i mobilitzarà un ampli dispositiu de seguretat i mobilitat.
Dimecres: agenda social, Montserrat i missa a la Sagrada Família
Dimecres, el pontífex centrarà la seva agenda en el vessant més social. Visitarà la presó de Brians, on es reunirà amb interns, i posteriorment es desplaçarà a Montserrat per presidir una pregària i venerar la Moreneta.
A primera hora de la tarda participarà en un acte a l’església de Sant Agustí, vinculada a l’ordre a la qual pertany el Papa.
La jornada culminarà amb una missa solemne a la Sagrada Família, on serà rebut per les autoritats del país. Durant la celebració, el pontífex beneirà la torre de Jesucrist, un dels elements més emblemàtics del temple. La cloenda inclourà un espectacle lumínic final.
La combinació d’actes religiosos, institucionals i socials, sumada a les mesures de seguretat, comportarà afectacions de mobilitat en diversos punts de la ciutat. L’Ajuntament recomana consultar els itineraris alternatius i utilitzar el transport públic sempre que sigui possible.