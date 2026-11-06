Badalona allargarà almenys una setmana més l'allotjament de les famílies de l'edifici del carrer Covadonga

L'Ajuntament de Badalona mantindrà, com a mínim durant una setmana més, l'allotjament d'emergència per a les famílies desallotjades de l'edifici del carrer Covadonga, al barri de Sant Roc.
En total, 16 famílies continuaran allotjades en pensions sufragades pel consistori mentre els tècnics acaben d'avaluar l'estat de l'immoble, que va ser evacuat després de detectar-s'hi greus problemes estructurals.
Els Bombers alerten del risc d'ensorrament
Els informes elaborats pels Bombers indiquen que els forjats de l'edifici presenten un deteriorament important i que existeix risc d'ensorrament. Per aquest motiu, consideren imprescindible executar obres de rehabilitació estructural abans que els residents hi puguin tornar.
Els tècnics també han assenyalat que el sistema constructiu del bloc és similar al de l'edifici del carrer Canigó que es va ensorrar l'any 2024 a Badalona, un accident que va causar tres víctimes mortals.
Albiol descarta assumir el cost de les obres
L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha defensat la resposta immediata que ha donat l'Ajuntament per garantir l'allotjament temporal dels afectats. Tot i això, ha advertit que el consistori no assumirà el cost de les reformes necessàries per rehabilitar l'immoble.
Segons ha recordat, la responsabilitat de mantenir els edificis en condicions de seguretat correspon als propietaris dels habitatges.
Davant aquesta situació, les entitats veïnals de Sant Roc reclamen un pla de rehabilitació integral per als barris amb edificis antics i envellits. Els col·lectius alerten que moltes famílies no disposen dels recursos econòmics necessaris per afrontar unes obres de gran envergadura i demanen el suport de les administracions per garantir la seguretat dels immobles i evitar situacions similars en el futur.