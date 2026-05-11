SALUT MENTAL

Ansietat infantil: com distingir una etapa normal d’un problema de salut mental

Una setmana més, el psicòleg David Cueto visita ‘La Brúixola’ per abordar qüestions relacionades amb la salut mental. Aquesta vegada, posa el focus en l’ansietat infantil, els seus símptomes, les causes i la manera d’acompanyar els infants que la pateixen

L’ansietat infantil és molt més que una simple timidesa o una por puntual. El psicòleg David Cueto explica que es pot manifestar de formes molt diverses: des de pors excessives, dificultats per separar-se dels pares o problemes socials fins a símptomes físics com mals de panxa, trastorns del son o irritabilitat. També remarca que no totes les pors són patològiques i que cal tenir en compte l’edat i el desenvolupament de cada infant.

Durant la conversa, Cueto alerta sobre alguns factors que poden afavorir l’aparició de l’ansietat, com ara la sobreprotecció, l’abús de pantalles, la inestabilitat familiar o els entorns poc segurs. També destaca la importància de la salut mental dels cuidadors i de crear espais previsibles, amb rutines i eines perquè els infants aprenguin a gestionar la frustració i la incertesa.

Finalment, el psicòleg defensa la necessitat de trobar un equilibri entre no patologitzar conductes normals de la infància i detectar a temps els casos que requereixen ajuda professional. Cueto insisteix que una detecció precoç i un bon acompanyament poden evitar que aquests problemes es cronifiquin i acabin afectant l’adolescència o la vida adulta.

