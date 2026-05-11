Ansietat infantil: com distingir una etapa normal d’un problema de salut mental

L’ansietat infantil és molt més que una simple timidesa o una por puntual. El psicòleg David Cueto explica que es pot manifestar de formes molt diverses: des de pors excessives, dificultats per separar-se dels pares o problemes socials fins a símptomes físics com mals de panxa, trastorns del son o irritabilitat. També remarca que no totes les pors són patològiques i que cal tenir en compte l’edat i el desenvolupament de cada infant.
Durant la conversa, Cueto alerta sobre alguns factors que poden afavorir l’aparició de l’ansietat, com ara la sobreprotecció, l’abús de pantalles, la inestabilitat familiar o els entorns poc segurs. També destaca la importància de la salut mental dels cuidadors i de crear espais previsibles, amb rutines i eines perquè els infants aprenguin a gestionar la frustració i la incertesa.
Finalment, el psicòleg defensa la necessitat de trobar un equilibri entre no patologitzar conductes normals de la infància i detectar a temps els casos que requereixen ajuda professional. Cueto insisteix que una detecció precoç i un bon acompanyament poden evitar que aquests problemes es cronifiquin i acabin afectant l’adolescència o la vida adulta.