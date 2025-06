Amor en la malaltia: Com es viu el diagnòstic d'ELA en una parella?

"On no arribin les teves cames, hi arribaran les meves; on no arribin les teves mans, hi arribaran les meves; on no arribis tu, hi arribaré jo". D'aquesta manera retrata l'actriu i escriptora Marta Millà l'acompanyament i amor amb què va viure la malaltia de la seva parella després del diagnòstic de l'ELA. Assegura que "és una bomba de destrucció massiva" i, en un inici, hi ha "un procés de congelació i negació relacionat amb la supervivència". La Marta explica en una entrevista a 'La Brúixola' amb motiu del Dia Mundial de l'ELA, com viu una parella aquesta malaltia neurodegenerativa i detalla com una realitat tan colpidora s'aborda des de l'amor absolut. Una història que després de la mort de la seva parella el 2009, ara ha decidit plasmar a les pàgines del llibre 'El azul imposible'.