Albiol, sobre governar amb Abascal: "Vox ja no fa por"

El Partit Popular abraça sense complexos un possible pacte amb Vox. El candidat del PP per Barcelona, Xavier Garcia Albiol, assegura que la formació de Santiago Abascal "ja no fa por" i recorda que tots dos partits governen plegats a algunes comunitats autònomes: "I no ha passat res, no hi ha hagut cap retrocés de drets. Es governa amb normalitat", ha dit Albiol.
De fet, PP i Vox coincideixen en les qüestions que han marcat com a prioritàries en aquesta campanya, com ara la lluita contra l'ocupació i contra la immigració il·legal. Sobre l'ocupació, el candidat popular ha explicat que ell mateix coordinarà una llei amb l'objectiu d'expulsar els okupes en un màxim de 48 hores. "Pretenc escoltar totes les parts implicades, entre les quals, evidentment, no hi incloc els okupes. Em refereixo als propietaris, els veïns, les comunitats...", ha assegurat en la roda de premsa de l'agència EFE.
Pel que fa a la immigració, Albiol ha insistit a proposar que l'Armada es desplegui a les Canàries per evitar el que ell considera una "invasió d'immigració irregular". En la mateixa línia, el secretari general de Vox, Ignacio Garriga, ha parlat de "militaritzar" les fronteres.
Hereu demana el vot per aturar-los
Aquestes coincidències entre el discurs del PP i Vox les està aprofitant el Partit Socialista per situar-se com l'única força capaç d'aturar aquesta aliança. Ho ha dit el candidat del PSC, Jordi Hereu, des de Santa Coloma de Gramenet, on també ha advertit que la dreta vol "eliminar el llegat" socialista a l'àrea metropolitana de Barcelona.