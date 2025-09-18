Un abocament de cendres, la causa de l'incendi forestal de Paüls

L'incendi de Paüls, al Baix Ebre, que va cremar més de 2.000 hectàrees i va provocar la mort d'un bomber el juliol passat, hauria estat causat per un abocament de cendres en una zona agrícola. Així ho ha explicat l'inspector en cap dels Agents Rurals, Antoni Mur, que ha detallat que hi ha una persona investigada pels Mossos d'Esquadra com a possible responsable d'aquesta negligència.
Pel que fa al foc de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, que va calcinar més de 5.000 hectàrees i va deixar dos morts, Mur ha confirmat que la causa va ser "un accident amb una màquina collitadora que reunia tots els requisits normatius, és a dir, que no es pot considerar una negligència".
1.300 incendis més que l'any passat
Mur ha donat a conèixer aquestes novetats aquest matí, en la presentació del balanç de la campanya forestal de 2025, on la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que Catalunya ha patit aquest estiu uns 1.300 incendis més que l’any passat.
Això representa un augment de gairebé el 63% respecte a l’estiu del 2024. En total, a casa nostra hi ha hagut més de 2.100 incendis de vegetació entre l’1 de juny i el 15 setembre, dels quals uns 340 han estat de caràcter forestal. Tots aquests focs han calcinat més de 8.600 hectàrees. "Això ens demostra que, tal com ens diuen els bombers, som davant d'un nou paradigma de risc", ha dit Parlon.
Tres moments "crítics"
Pel que fa als moments més crítics de l’estiu a Catalunya, la consellera ha dit que n’hi ha hagut tres. En primer lloc, la simultaneïtat d’incendis que es va donar entre el 21 i el 22 de juny, quan hi va haver 98 focs arreu del territori. I després, per descomptat, els incendis de sisena generació de la Segarra i el Baix Ebre, tots dos a principis de juliol i amb una setmana de diferència, que conjuntament van cremar més de 7.000 hectàrees.
Alerten que encara hi ha risc
Finalment, tot i que la campanya forestal va acabar oficialment aquest dilluns, la consellera i els cossos d’emergències han advertit que el risc no s’ha acabat. Encara hi ha condicions de risc a zones de les Terres de l’Ebre i el Pla de Lleida, i a principis de la setmana vinent, sense anar més lluny, el vent que bufarà en diversos punts del territori farà augmentar el perill. Per això, demanen conscienciació i prudència a la ciutadania.