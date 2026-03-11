El 40% dels joves barcelonins viuen amb els pares, segons una enquesta

El 40% dels joves barcelonins viuen amb els pares i assenyalen l’habitatge com la seva principal “pressió vital”. El motiu que més al·leguen per no poder-se emancipar és la manca de recursos econòmics, seguit del preu dels pisos, cada cop més elevat. Són algunes de les conclusions de l’Enquesta a la Joventut de Barcelona 2025, a la qual han respost 1.500 joves d’entre 15 i 34 anys que viuen a la ciutat.
Si distingim per franges d’edat, entre els nois i noies de 18 a 24 anys són un 60% els que viuen a casa dels pares, mentre que en els de 25 a 34 anys el percentatge de no emancipats és del 18%, tres punts més que el 2020. Només un 7% dels enquestats viu sol. Dels que comparteixen pis, més de la meitat afirma que ho fan per necessitat però que preferiria no haver de compartir.
Cau l'ús del català
L’enquesta també mostra dades alarmants sobre l’ús del català. Tres de cada deu joves barcelonins no el parlen mai. Només un 18% el té com a llengua predominant, mentre que el 54% té el castellà com a idioma d'ús més habitual.