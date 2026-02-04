Xavier Palau: “Aquest febrer no hi haurà pressupostos en vigor a la Paeria, presentarem al·legacions”

El grup municipal del Partit Popular a la Paeria de Lleida presentarà al·legacions als pressupostos municipals, després d’haver quedat aprovats inicialment en no presentar-se cap alternativa per tirar endavant una moció de censura. Així ho ha explicat a La Ciutat Lleida el cap de l’oposició, Xavier Palau, qui considera que els comptes “no responen a les necessitats reals de la ciutat” i critica que el govern socialista no hagi buscat consens amb l’oposició.
En aquest sentit, ha assegurat que l’alcalde Fèlix Larrosa “no ha dit res de nou” en la compareixença d’aquest dimarts i que el govern es limita a repetir anuncis sense concreció: “El que hem escoltat és un discurs buit, sense noves propostes ni solucions als problemes de Lleida”, ha afirmat.
Model d’inclusió: discrepància amb el model i la ubicació
Un dels punts centrals de la crítica del PP és el model d’inclusió social impulsat per la Paeria: “Els pressupostos no em convencen principalment perquè el model d'inclusió que volen els socialistes, jo no el vull. Faré tot el possible perquè el hub cívic de Balafia i el de les Josefines no tirin endavant tal com avui estan predisposats a fer-ho”. Preguntat sobre quin és el problema amb el model d’inclusió presentant pel govern del PSC, Xavier Palau s’ha mostrat taxatiu: “El problema és el model i la ubicació. No hi ha hagut un debat, nosaltres el vam defensar i no n’hi ha hagut. No es tracta del model del PSC o el model del PP, perquè els regidors passarem però els models quedaran a la ciutat”, i ha afegit que davant de la necessitat de serveis socials “les polítiques que es fan no són encertades”.
Seguretat i civisme: xoc amb el relat del govern
Pel que fa a la seguretat, Palau ha posat en dubte el relat de l’alcalde basat en les dades oficials, que indiquen un descens del 6,5 per cent dels fets delictius a Lleida el 2025. Ha insistit que la realitat que percep la ciutadania és una altra: “La gent no viu de percentatges, viu del que passa al carrer”, ha afirmat.
Respecte a la figura del comissionat d’alcaldia per a l’espai públic, anunciada per l’alcalde, el cap de l’oposició s’hi ha mostrat crític: “El govern no ha pres cap iniciativa. L'únic que fa per posar fi a la degradació de l'espai públic és crear una figura intermitja, però no aporta res de nou. No és ni un projecte, és una idea política”. En referència a la convivència, Palau ha qüestionat el Pacte per la Convivència i el Civisme i ha dit que en l’última comissió els van dir que hi havia una quarantena d’entitats i 60 persones adherides, el que considera “un fracàs”.
Model comercial: Promenade
En l’àmbit econòmic i comercial, Xavier Palau ha alertat dels riscos que pot comportar el desenvolupament del projecte Promenade, que començarà a prendre forma el proper 26 de febrer amb l’inici d’obres i la col·locació de la primera pedra. Segons el portaveu del PP, el model comercial que defensa el govern perjudicarà el comerç de proximitat i el centre de la ciutat: “El tema de Torres Salses és una crònica anunciada, ja sabíem que arribaria. Què ha fet el govern de la Paeria per reforçar i ajudar el comerç local de Lleida, el comerç de barris, de l'Eix Comercial, dels mercats municipals?”
Setze mesos de mandat
Respecte el que queda de mandat abans de les properes eleccions municipals, Palau s’ha mostrat predisposat al diàleg amb el govern socialista en tots aquells temes que tinguin a veure amb la ciutat: “Per assumptes i projectes de ciutat nosaltres sempre ens hem assegut a la taula per escoltar propostes del govern, però el govern també ha d’escoltar les nostres”. Les negociacions més immediates passen per l’aprovació inicial del POUM, que l’alcalde vol portar al ple del proper mes de març: “El POUM necessita 14 vots i en tenen 9”.