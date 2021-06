La revetlla de Sant Joan dona el tret de sortida a la reobertura de l'oci nocturn a Lleida

La ciutat de Lleida celebra aquesta nit la revetlla de Sant Joan amb fogueres, festes d'entitats i també amb l'oci nocturn ja reobert, la majoria de locals des d'avui mateix. Després de 15 mesos de tancament el sector afirma que ho ha passat malament i que sovint s'han sentit "desamparats" per les autoritats sanitàries que fins ara no els han permès obrir. Amb tot, segons ha explicat a La Ciutat Lleida Xavi Bosch, CEO del grup Bonöbo, "tenim molts concerts programats que estan reben molt bona acollida per part del públic, el que demostra les ganes que té la gent que tornem a obrir".

Showcase d'Europa FM amb Shinova a Lleida

Entre les properes actuacions destaca el showcase exclusiu d'Europa FM amb el grup de rock Shinova que actuarà a la sala Biloba de Lleida el proper 9 de juliol. Es tracta d'un showcase en petit format, limitat a 400 persones amb entrada gratuïta que ja es pot sol·licitar a través del web.