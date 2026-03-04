Laura Bergés: "Tenim molt bona estació a Lleida, però no tenim un bon servei de transport públic per carretera"

En conversa amb La Ciutat Lleida, la portaveu del grup municipal del Comú de Lleida, Laura Bergés ha parlat sobre qüestions d'actualitat com la nova estació d’autobusos, la mobilitat interurbana, el model comercial després de la primera pedra de Torre Salses, la tramitació del POUM i el model d’inclusió social. Pel que fa a la nova estació d’autobusos de Lleida, Bergés considera que el repte no és només l’equipament en si, sinó com s’integra dins del sistema de mobilitat global: “No n’hi ha prou amb inaugurar una estació nova; cal adaptar tota la mobilitat interurbana perquè sigui realment útil i connectada amb la ciutat”, ha afirmat. Des del Comú aposten per revisar a fons el servei d’autobús interurbà i coordinar-lo millor amb el transport urbà, així com per avançar en una revisió de l’ordenança de mobilitat: “L’ordenança actual ha quedat desfasada respecte als objectius climàtics i de salut pública. Necessitem una normativa que prioritzi el transport públic, la mobilitat activa i la reducció del vehicle privat”, ha remarcat.
Model comercial i impacte de Torre Salses
En l’àmbit comercial, després de l’acte de col·locació de la primera pedra del parc comercial Promenade a Torre Salses, Bergés ha estat contundent: “Aquest projecte no només perjudica el petit comerç, també afecta la restauració i la vida als carrers del centre i dels barris”, ha advertit. Segons la portaveu del Comú de Lleida, l’aposta per un gran complex comercial a la perifèria accelera el buidatge del centre urbà: “Quan concentres l’activitat en un espai tancat i allunyat, debilites el comerç de proximitat i també tot l’ecosistema que l’acompanya: bars, serveis, relacions socials”, ha explicat. En aquest sentit, ha defensat que el model de ciutat hauria de reforçar els eixos comercials existents.
POUM: créixer cap endins i més verd urbà
Respecte a la la tramitació del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que l'equip de govern de la Paeria vol portar a aprovació inicial al ple del mes de març, Bergés ha avançat que el Comú es reuneix aquest dimecres amb l’equip de govern per traslladar les seves propostes al document: “La ciutat no pot continuar creixent cap a fora mentre el centre es buida”, ha afirmat Laura Bergés, que planteja que el nou planejament aposti per “créixer cap endins”, rehabilitant habitatges buits i revitalitzant barris consolidats abans d’obrir nous sectors urbanístics.
També ha posat l’accent en la necessitat d’incrementar els espais verds i les zones d’estada: “Ens falten places, ombra i verd urbà, especialment en zones com el Centre Històric. El POUM ha d’incorporar aquesta mirada si volem una ciutat més habitable”, ha defensat.
Model d'inclusió social
En relació amb el model d’inclusió i l’atenció al sensellarisme, amb els projectes del hub cívic de Balàfia i les Josefines, Bergés ha insistit que cal reforçar els recursos públics i l’habitatge dotacional: “El debat no pot ser només on ubiquem un equipament, sinó quin model d’atenció oferim i amb quins recursos”, ha apuntat. Des del Comú reclamen ampliar l’habitatge públic i reforçar l’acompanyament social per evitar que les situacions de vulnerabilitat es cronifiquin: “Si no invertim en prevenció i en drets bàsics, acabem gestionant només les conseqüències”, ha conclòs.