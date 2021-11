L'Aplec del Caragol de Lleida ja té dates per a l'edició de 2022

La celebració de l’Aplec del Caragol de Lleida ja té data de celebració. Serà el tercer cap de setmana de maig del 2022 (dies 20, 21 i 22). Així ho ha comunicat aquest matí Ferran Perdrix, president de la Federació de Colles de l’Aplec del Caragol de Lleida, en una roda de premsa en què ha estat acompanyat per l’alcalde Miquel Pueyo. Perdrix ha manifestat que “cal començar a activar la maquinària que mou l’emblemàtica festa gastronòmica lleidatana perquè colles, collistes i proveïdors ho tinguin tot a punt per celebrar la quarantaunena edició de l’Aplec que es va ajornar, fins a dues vegades, a causa de la pandèmia de la Covid-19”.

Aplec confinat

Malgrat la cancel·lació del XLl Aplec del Caragol que s’havia de celebrar el maig del 2020, la Fecoll no va aturar la seva activitat i ha aconseguit que l’Aplec segueixi present a Lleida. Així doncs, en aquests dos anys de pandèmia, la festa s’ha mantingut viva amb la celebració de l’Aplec a Casa el 2020 i l’#Aplecsiosi el 2021. L’Aplec a Casa va ser la iniciativa que es va endegar després d’ajornar la festa al maig de l’any passat, amb la intenció de poder celebrar-la a l’octubre, cosa que finalment no va ser possible. La Fecoll va proposar als collistes que celebressin caragolades a casa per mantenir viu l’esperit de la festa en uns moments molt difícils, ja que se sortia del període de confinament. Aquest 2021, davant la impossibilitat de celebrar l’Aplec en el seu format habitual, la Fecoll ha dut a terme la campanya #Aplecsiosi, involucrant diferents sectors i públics diversos.