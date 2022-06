FESTIVAL GRAN EDAT

Èxit de la 2a edició del Primabuela Sound que anirà de gira per altres residències

La residència Centre Geriàtric Lleida ha celebrat aquest dijous a la tarda la segona edició del Primabuela Sound, el festival de música per a la Gran Edat creat per la casa d'aperitius El Bandarra en col·laboració amb la metodologia I Feel. Una festa que aquest any s'ha obert a tot el públic i durant tota la jornada ha revolucionat les rutines dels residents que han gaudit d'aquesta festa, que iniciarà una gira per altres centres residencials. A La Ciutat Lleida n'hem estat parlant amb Carol Mitjana, directora del Centre Geriàtric Lleida.