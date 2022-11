LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

Com aconseguir una convivència estable amb els adolescents?

A La Ciutat Lleida amb Núria Mora, aquest dilluns en l'espai sobre família, criança i educació parlem de l'etapa de l'adolescència amb Eva Juncà, periodista, professora de Secundària i mare de dos fills. Una etapa per la qual tots hi hem passat i que necessita més paciència i comprensió. Com es comporten els adolescents a casa i les aules? Què podem fer per facilitar una bona convivència?