PROGRAMA D'ONDA CERO LLEIDA AMB NÚRIA MORA

La Ciutat Lleida 23/09/21

Podcast complet del programa La Ciutat Lleida, amb Núria Mora. A punt per a les Festes de la Tardor de Lleida, la festa dels Moros i Cristians i el retorn dels Castellers de Lleida, ho comentem tot plegat amb el regidor de Festes de la Paeria, Ignasi Amor. Als petits plaers la Marta Romera ens dona les pistes per gaudir de tots els aliments que ens aporta la tardor, un moment perfecte per fer una depuració de fetge. Amb en Miki de Santiago comentem l'actualitat del món audiovisual i del cinema i repassem l'agenda cultural.