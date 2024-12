Lleida tanca l'any amb millores en infraestructures viàries a l'A2 i nous projectes per la N-240 i la N-230

El subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespin, ha destacat en una entrevista a La Ciutat Lleida els avenços en infraestructuresviàries al territori durant el 2024. La reforma integral de l'autovia A-2, que recorre 80 quilòmetres de la província, ha suposat una renovació de la meitat del seu traçat amb una inversió de més de 30 milions d'euros, millorant la seguretat viària i el confort dels conductors.

Pel que fa a la carretera N-240, el Ministeri de Transports ha presentat un projecte per construir un nou tram de tres carrils i ampliar-ne un altre a quatre, en resposta als canvis de mobilitat derivats de la liberalització dels peatges de l'AP-2. Aquesta iniciativa busca incrementar la seguretat i la capacitat de la via. A més, ha afegit, s'ha impulsat el pla de la N-230, dividint el projecte en sis trams per facilitar la modernització de la connexió entre Lleida i la Vall d'Aran.

Modernització de regadius

Crespin també ha remarcat els esforços per modernitzar els regadius, com el Canal d'Urgell, amb una inversió inicial de 30 milions d'euros dins un projecte total més ampli que superarà els 1.100 milions. Aquesta modernització és clau per fer front a la reducció dels recursos hídrics i potenciar la productivitat agroalimentària de la regió: "Tenim un recurs que serà cada vegada més escàs com és l'aigua i per tant hem de fer un aprofitament major d'aquesta aigua que serà més escassa. I no només l'aigua serà més escassa, sinó que el potencial productiu del nostre sector agroalimentari ha de ser superior al que tenim actualment. Per tant hem de produir més amb menys quantitat d'aigua i la solució només passa per la modernització dels regadius", ha dit.

Acord UE-Mercosur

Un altre dels reptes als que haurà de fer front la pagesia és a l'acord entre la Unió Europea i Mercosur, un tractat comercial que busca establir una aliança econòmica entre la Unió Europea i els països del Mercosur, que encara ha de ser ratificat pels països de la UE i que en el sector agrari genera molta controvèria. Segons Crespín, "no és un tema fàcil, fa 25 anys que se'n parla", però ho considera una bona oportunitat: "Estem parlant d'un mercat potencial de 780 milions de persones i que, evidentment, aquest acord, ha de llançar econòmica i comercialment les relacions entre Europa i els països de Sud-amèrica. Ja existeix una aliança comercial i econòmica, que s'ha de dotar d'una estructura, d'unes normes i també, potser, d'alguns mecanismes per eliminar alguns arancels que existeixen en aquest intercanvi econòmic entre els diferents països i els diferents productes".