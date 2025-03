Fèlix Larrosa: "Anem justos de temps amb el Centre d’Atenció de Temporers i els altres recursos que posem en marxa, però hi podrem fer front"

Divendres passat tenia lloc a la Paeria la primera reunió bilateral amb la Generalitat. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha fet balanç d'aquesta primera trobada, desgranant a La Ciutat Lleida alguns dels acords que es van tancar. Ha subratllat la importància de la col·laboració institucional per tirar endavant projectes clau per a la ciutat, com l'habitatge assequible, la inclusió social i la modernització del recinte firal: "Les decisions que hem pres i els acords als quals hem arribat són acords d’una alta tangibilitat, no són declaracions d’intencions, són realitats que s’acaben transformant en inversions per avançar en una ciutat més justa, més competitiva, una ciutat d’oportunitats, que fan de Lleida més capital", ha destacat.

Inversió de sis milions pel model inclusiu

L’Ajuntament de Lleida té el suport de la Generalitat per implementar el model d’inclusió a la ciutat: “No es tracta només de crear equipaments socials, sinó d’espais de convivència on persones de diferents perfils puguin interactuar”, ha explicat Larrosa. Els hubs de Josefines i Balàfia, així com el nou Centre d’Acolliment de Temporers a La Caparella, formen part d’aquest projecte. L’alcalde ha destacat que, tot i que els terminis són ajustats, l’objectiu és tenir el centre operatiu per al mes de juny, coincidint amb l’inici de la campanya agrària: "Anem justos, però jo crec que no només amb el Centre d’Atenció de Temporers sinó amb els altres recursos que posem en marxa hi podem fer front".

Habitatge assequible al centre històric per a joves

Un altre dels acords assolits amb la Generalitat és la cessió de tres solars per a la construcció d’habitatgede lloguer assequible, dos dels quals ubicats al Centre Històric de Lleida: “Volem que els joves puguin emancipar-se sense haver de marxar de Lleida. A més, aquesta mesura ajudarà a revitalitzar el centre de la ciutat”, ha afirmat.

Candidatura de la Seu Vella a la UNESCO i promoció cultural

L’alcalde també ha explicat que l’Ajuntament està treballant en l’actualització del dossier de la candidatura del conjunt monumental de la Seu Vella a Patrimoni Mundial de la UNESCO, en paral·lel a la proposta de candidatura que engloba el Gòtic català. En aquest sentit, té una reunió pendent amb el batlle de Palma, amb qui ja va parlar fa algunes setmanes, per veure de quina manera es planteja la candidatura. A més, ha confirmat que l’Any Ricard Viñes tindrà una projecció internacional amb actes a ciutats com Nova York, Buenos Aires i París, per reivindicar la figura del pianista lleidatà.

En termes de projecció de la ciutat, també ha posat en valor la promoció de la gastronomia local dins de la capitalitat de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia, amb el gran pícnic popular previst pel dia 29 de març al marge del riu Segre, per potenciar els productes de proximitat. Una gran festa que també aniria en la línia de la proposta vinculada amb Sant Miquel per acostar els productes de l’Horta i la cuina local a la ciutadania, desvinculant de la fira agrària professional que es traslladaria al novembre.

Sant Jordi als Camps Elisis

A causa de les obres a la Rambla Ferran, la celebració de Sant Jordi molt probablement s'acabarà traslladant als Camps Elisis, d'acord amb les primeres reunions que s'han fet amb els sectors implicats: "Crec que els Camps Elisis és una molt bona idea. El sector ho ha acollit favorablement i, a més a més, tenim també una oportunitat que s’hi suma, que és la disponibilitat de la planta baixa del Palau de Vidre. Ho provem aquest any per necessitat, si va bé, fantàstic i si l'any que ve s'ha de tornar a la Rambla, doncs es torna a la Rambla".