En vídeo: sigue en directo la comparecencia de Pedro Sánchez: "Quiero pedir perdón a la ciudadanía"

"Quiero pedir perdón porque hasta esta misma mañana yo estaba convencido de la integridad de Santos Cerdán". Así ha comenzado la comparecencia de Pedro Sánchez que, 43 días después, ha hablado ante la prensa y ha respondido a las preguntas de los periodistas. La situación no es para menos: la intervención ha venido precipitada después de que se levantase el secreto de sumario del informe de la UCO que señalaba directamente a Santos Cerdán (que, por cierto, ha dimitido) y que define, también, a la cúpula del PSOE como "organización criminal".

"A lo largo de la tarde, he pedido la dimisión con efecto inmediato de Santos Cerdán. Y por eso, de nuevo, quiero pedir disculpas a la ciudadanía. Porque el PSOE y yo como secretario general, no debimos confiar en él", ha dicho Sánchez. "No existe la corrupción cero, pero sí debe existir la tolerancia cero con la corrupción", ha dicho.

Con todo, Pedro Sánchez ha confirmado que pondrá en marcha una auditoria externa de las cuentas del PSOE. "Las cuentas del PSOE están en disposición del Tribunal de Cuentas, cuyos informes siempre han sido muy positivos".

El presidente del Gobierno no ha ocultado que le provoca una "profunda tristeza" que su la situación política de su partido se vea afectada por el comportamiento "de unos pocos". Con todo, espeta: "La respuesta será siempre contundente".

A las preguntas de los periodistas, Sánchez ha desvelado que sí que ha hablado con Santos Cerdán, quien le ha reiterado su inocencia; aunque, por su parte, el secretario general del PSOE no ha cesado en mostrar su -dice- "decepción" con todo lo ocurrido. "Esto no va de una persona o de otra. Nosotros estamos aquí para defender un proyecto político, regenerador de la vida democrática y de avances sociales". Refiriéndose a Santos Cerdán dice también que: "Me ha dado sus explicaciones, yo le he escuchado, pero no me corresponde a mí juzgar el caso".

"No soy perfecto. Tengo muchos defectos, uno de ellos es creer en la limpieza de la política y en el poder transformador de la política. En ese sentido, decir que la respuesta será siempre contundente", ha dicho. Según Sánchez, "la realidad es que hay partidos que hacen y reaccionan y otras que organizaciones que amparan y ocultan".

Sobre el adelanto de elecciones generales

Sobre un posible adelanto electoral, Sánchez sostiene que este gobierno está sufriendo "un asedio" por parte de la oposición sobre multitud de cuestiones que nada tiene que ver con la realidad y -dice- el "gobierno cuando encuentre indicios de causas judiciales como esta, el PSOE actúa". Así, despejando todas las dudas lo dice claramente: "Convocatoria electoral no va a haber hasta 2027". ¿Será Pedro Sánchez el cabeza de lista? "Mi intención es concurrir si así quieren los militantes", dice.

