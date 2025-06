Pedro Sánchez descarta adelantar las elecciones: "Esto no va de mí ni del PSOE"

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, ha descartado tajantemente la posibilidad de adelantar las elecciones generales, asegurando que el foco de la legislatura no está en su persona ni en su partido, sino en un proyecto político que considera esencial para el futuro de España.

En su comparecencia ante los medios en Ferraz, Sánchez ha asegurado que "convocatoria electoral no va a haber hasta 2027 porque, como he dicho antes, esto no va de mí ni del Partido Socialista ni de los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario Socialista en exclusiva. Va de un proyecto político que está haciendo cosas buenas por nuestro país en el ámbito de la regeneración democrática, en el ámbito de la transformación social y en el ámbito de la transformación económica".

El presidente del Gobierno subraya la importancia de defender un modelo de país y una convivencia tanto a nivel interno como en el contexto internacional. "Creo que hoy más que nunca es necesario".

Rompe su silencio

La comparecencia de Sánchez llega tras 43 días de silencio y la publicación del demoledor informe de la UCO que señala a Santos Cerdán como parte de una "organización criminal". La revelación del informe ha provocado la dimisión del secretario de Organización del PSOE, y Sánchez ha pedido disculpas públicamente por haber confiado en él.

"Quiero pedir perdón porque hasta esta misma mañana yo estaba convencido de la integridad de Santos Cerdán", comenzó Sánchez, quien ha reconocido que la situación política de su partido se ha visto afectad. "A lo largo de la tarde, he pedido la dimisión con efecto inmediato de Santos Cerdán. Y por eso, de nuevo, quiero pedir disculpas a la ciudadanía. Porque el PSOE y yo como secretario general, no debimos confiar en él", afirmó, al tiempo que insistió en que "no existe la corrupción cero, pero sí debe existir la tolerancia cero con la corrupción".

Sánchez también ha anunciado que se llevará a cabo una auditoría externa de las cuentas del PSOE, que estarán a disposición del Tribunal de Cuentas. A pesar de la grave situación, el presidente mostró su pesar por la crisis interna, destacando que le provoca "una profunda tristeza" que la política de su partido se vea empañada por las acciones de "unos pocos". Sin embargo, Sánchez dejó claro que la respuesta del PSOE será "siempre contundente" ante estos casos.