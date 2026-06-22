SANT JOAN 2026

Prèvia del Sant Joan 2026: Petards amb consciència... i prevenció

S'acosta la revetlla de Sant Joan, una de les nits més especials de l'any on el protagonista són els llums de les fonts de colors, el soroll dels petards... i el foc. És per això que hem volgut mesclar la diversió dels petards amb la precaució dels cossos de seguretat, que redoblen esfoços i dispositius en una de les nits més intenses.

Gerard Sanz

Barcelona |

Avui a 'La Ciutat' hem fet una prèvia de la revetlla de Sant Joan, que es celebra la matinada de demà dimarts a dimecres. D'una banda hem parlat amb el CEO de l'empresa de pirotècnia 'La Traca', Jordi Brau, per descobrir la seva gamma de petards de baixa sonoritat i la seva consciència mediambiental a l'hora de fabricar en els seus productes.

D'altra banda hem parlat amb l'inspector de Bombers de la Generalitat de Catalunya, Miquel López, sobre com és el dispositiu que té preparat el cos per la revetlla, sobre la campanya 'No petis la revetlla' i també hem rebut alguns consells i precaucions per evitar que el Sant Joan alimenti una ja de per si complicada temporada d'incendis.

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