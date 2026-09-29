CIUTAT SOLIDÀRIA - CONSORCI ZONA FRANCA BARCELONA

Forma 21

A la secció 'Ciutat Solidaria' donem veu a associacions, fundacions o entitats amb finalitats solidaries i coneixem el seu origen i la tasca que fan. És una secció en col·laboració amb el Consorci de la Zona Franca de Barcelona.

Gerard Sanz

Barcelona |

Ciutat solidària 2023

Avui al 'Ciutat Solidària' hem conegut l’Associació Social Forma 21, que neix a principis dels 2000 a partir de la iniciativa de diversos professionals amb una consolidada experiència en l’àmbit de les addiccions, creant un programa integral per a la reinserció sociolaboral de persones amb conducta addictiva que doni resposta a aquesta realitat social. Compten amb pisos on s'hi allotgen persones que pateixen problemes d'addicció i compten amb dos programes de reinserció sociolaboral. Hem conegut aquests programes i la tasca que fa Forma 21 de la mà de la seva directora general i secretària, Marie Anne Aimée.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid