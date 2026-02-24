CIUTAT SOLIDÀRIA - CONSORCI ZONA FRANCA BARCELONA

Ciutat Solidària: ARAPDIS

A la secció 'Ciutat Solidaria' donem veu a associacions, fundacions o entitats amb finalitats solidaries i coneixem el seu origen i la tasca que fan. És una secció en col·laboració amb el Consorci de la Zona Franca de Barcelona.

Gerard Sanz

Barcelona |

L'associació ARAPDIS, fundada el 1989 pel doctor Ramon Blasi, vetlla per l’atenció, la rehabilitació, la normalització i la inserció de les persones afectades per algun tipus de limitació en la seva capacitat d’integració sociolaboral i comunitària. Avui a 'La Ciutat' hem rebut a l'estudi la seva vicepresidenta de l'àrea assistencial, Roser Vila, i també el vicepresident de relacions públiques, Vicenç López, que ens han explicat els programes amb els que compta l'entitat i amb els que hem parlat sobre les dificultats del col·lectiu a nivell social.

