El govern català ha publicat una ordre que prohibeix habilitar la zona de ball de les discoteques sinó és per ocupar-la amb taules i cadires. Només es podrà ballar en locals d’oci nocturns, hotels o restaurants quan ho faci un grup de persones que tinguin contacte habitual.

En una entrevista al “Notícies Migdia” d’Onda Cero Catalunya, la responsable d’informació de Protecció Civil de la Generalitat, Xesca Baró, ha explicat que “la majoria d’activitats es poden tornar a fer però tenint en compte les mesures de protecció”. Quan no es pot garantir el metre i mig de distància interpersonal o els 2,5 metres quadrats per persona, Xesca Baró apunta, com és el cas del ball, que “si s’ha de reunir molta gent hem d’intentar que sigui amb les persones que tinguem una convivència habitual”. En aquest sentit, Baró també ha explicat que seran els locals els que hauran de fer un registre de les persones assistents. “Els mateixos establiments són els que han de portar el control de la normativa i de tots els protocols que s’aniran desplegant, ha conclòs la responsable d’informació de Protecció Civil.