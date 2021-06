Com afecten els videojocs al nostre cervell?

Dani ha entrevistat l'autor Pablo Barrecheguren de "Neurogamer,

Como los videojuegos nos ayudan a comprender nuestro cerebro"

Pas a pas, nivell a nivell, descobreix temes com les arrels neuronals de l'empatia o les bases neurobiològiques del comportament humà mentre intenta donar resposta a les grans preguntes que envolten als videojocs:

Són realment tan addictius com ho podria ser una droga?, promouen la violència ?, es pot entrenar el cervell jugant a videojocs ?, són sans?

A més analitza els perills que comporta les micro despeses associades a certs videojocs que fins i tot a priori poden semblar gratuïts, i que a la llarga poden portar a l'addicció, com els cas del sobres i packs de jugadors en e-games, d'aspectes com indumentaria, o armes exclusives etc.

Ens ho comenta juntament amb alguna novetat de Videojocs, Dani Martin (Korso 89) al Nits de Ràdio, amb David Cervelló.