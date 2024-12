Amaia vs Leire ¿Por qué enfrentarlas?

Hoy en nuestra sección, "Buscando Bronquil" y siempre de la mano de nuestro escritor de cabecera Víctor Ruiz Novel, bucearemos en las causas por las que nos encanta una pelea de mujeres en el barro. Cómo los medios de comunicación las fomentan para buscar salseo y cómo en el caso particular de la salida de la cantante Leire de la Oreja de Van Gogh se han cumplido todos los requisitos de poner la carga de la prueba en la relación personal entre sus cantantes y no en la decisión unilateral de los hombres del grupo.

[audio disponible en catalán y castellano]

Además de esto, repasaremos las diferentes versiones de un clásico que nunca pasa de moda, el cambalache argentino que es a la vez himno y canción protesta del mundo en qué vivimos.