El model, creat en la Unitat de Biocomputació de l'CNB-CSIC utilitzant la criomicroscopía electrònica 3D, una complicada tècnica estructural, permetrà als investigadors i científics visualitzar no només la glicoproteïna sinó també altres proteïnes de la SARS-Cov2. S'ha posat a disposició de tots els investigadors científics de tot el món que treballen en el virus.

Atos, líder mundial en transformació digital, anuncia que el Centre Nacional de Biotecnologia (CNB), part de el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), està utilitzant els recursos de supercomputació d'Atos per produir un model 3D de la proteïna de la SARS-Cov2 . Coneixent més detalls sobre l'estructura d'aquesta proteïna, que és la que el virus utilitza per entrar a les cèl·lules humanes, els investigadors poden entendre millor com s'inicia el virus la infecció. Aquest important pas endavant pot ajudar en el desenvolupament d'una vacuna. Carles Aguilar parla amb el Professor José María Carazo del CNB i amb la Dra. Natalia Jiménez, directora de el Centre d'Excel·lència en tecnologies HPC, AI i Quantum aplicades a les Ciències de la Vida de Atos.