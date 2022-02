EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 6/2/2022

Podcast complet del programa En Bones Mans, amb Carles Aguilar. Només la meitat dels pacients espanyols amb càncer de fetge són detectats a l'etapa inicial de la malaltia. Entre el 60 i el 90% dels hepatocarcinomes estan associats a cirrosi, les causes principals de les quals són l'abús del consum d'alcohol i les hepatitis virals cròniques. En els darrers anys s'està produint un increment de casos a causa de l'augment de la prevalença de l'obesitat i la diabetis. Parlem amb el Dr. Pere Ginés, especialista en malalties del fetge del Servei de Patologia de l´Hospital Clínic de Barcelona i Catedràtic de Medicina de la Universitat de Barcelona. La Unitat d'Hospitalització Terapèutica del Trastorn de l'Espectre Autista de l'Hospital Universitari Mútua Terrassa (HUMT) ha complert recentment un any des de la posada en marxa i l'efemèride ha coincidit amb l'atenció a les primeres cinquanta famílies, la totalitat de les quals han aconseguit importants avenços. a nivell funcional i conductual. És la primera unitat d'aquestes característiques a l'Estat espanyol i té com a objectiu atendre i proporcionar tractament integral a tots aquells nens i adolescents amb autisme que no han respost a tractaments previs. Però també les seves famílies, que són part del projecte i participen en el procés terapèutic. Ens ho explica la Dra. Amaia Hervás, Cap de Servei de Salut Mental Infanto-Juvenil de l'HUMT, Coordinadora del Grup AGAUR de Recerca AUT de Barcelona i referent nacional i internacional en autisme. El cartílag és un teixit sòlid però alhora elàstic que està compost per matriu extracel·lular i per unes cèl·lules conegudes com a condròcits. A causa d'aquestes característiques, el teixit cartilaginós té la funció d'unir els ossos i donar-los mobilitat ja que es troba cobrint els extrems de les articulacions de zones com els genolls. No obstant això, alguns factors com l'envelliment, les lesions o l'obesitat poden deteriorar progressivament aquest teixit fibrós, cosa que produeix en conseqüència que els ossos del genoll es freguin, provocant símptomes com a dolors, envermelliment i inflamació en les articulacions. El Dr. Humberto Loscertales, Director de Medicentre ens explica com la medicina regenerativa pot ajudar a la regeneració del cartílag. Un equip científic de Barcelona a llençat GENIGMA, un videojoc que repta a jugadors i jugadores a resoldre puzles mentre generen dades científiques per a detectar alteracions en les seqüències genòmiques i contribueixen a fer avançar la recerca del càncer de mama. El joc, disponible a iOS i Android en català, anglès, castellà i italià, és el resultat d’un projecte de ciència ciutadana de dos anys i mig desenvolupat per un equip de recerca del Centre de Regulació Genòmica (CRG), el Centre Nacional d’Anàlisi Genòmica (CNAG-CRG) i professionals del videojoc. GENIGMA ha estat creat per a impulsar els esforços de recerca que depenen de les línies cel·lulars de càncer, un recurs essencial per estudiar el càncer i provar nous fàrmacs per tractar la malaltia. Per jugar a GENIGMA s’ha de resoldre un puzle amb unes cadenes de blocs de diferents colors i formes. Cada cadena representa una seqüència genètica en la línia cel·lular de càncer, i la forma en què s’organitzen els blocs és una solució potencial per la ubicació dels gens. Carles Aguilar parla amb Marc Marti Renom, Investigador de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) i del (Centre Nacional d'Anàlisi Genòmica (CNAG-CRG)