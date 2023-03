EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 5/3/2023

Programa complet En Bones Mans, amb Carles Aguilar. La SEQCML actualitza Lab Tests Online amb l'objectiu de convertir-se a la web de referència al camp del laboratori clínic. Lab Tests Online (LTO) permet que qualsevol persona pugui interpretar de manera fiable les seves anàlisis de sang i orina. Per part seva, els professionals sanitaris poden informar-se ràpidament sobre aspectes concrets d'una prova complexa i la seva interpretació. La plataforma compta amb una mitjana de 500.000 visites mensuals. Des de la posada en marxa a Espanya l'any 2007, les visites s'han anat incrementant significativament, passant d'una mitjana de 130.000 mensuals el 2015, als 480.000 usuaris únics el 2022. El nou espai digital compta amb un format renovat per accedir-hi ràpid i intuïtiu dels continguts. Carles Aguilar parla amb el Dr. Josep Miquel Bauçà, Especialista en Anàlisis Clíniques de l'Hospital Son Espases Palma de Mallorca. A Espanya es triga 517 dies a aprovar noves teràpies, quan la normativa europea sol·licita que no se superin els 180 dies una vegada l'Agència Europea del Medicament autoritzi un medicament. Abans de la pandèmia, el 2019, el retard també era important (414 dies), però els tres últims anys s'han sumat més de cent dies extra de mitjana d'espera per accedir a la innovació terapèutica. En aquest escenari, els experts del comitè assessor d'OnTarget s'han reunit per marcar un full de ruta per accedir a teràpies innovadores a Oncologia ja que segons recomana l'Estratègia Farmacèutica Europea, és prioritari que les autoritats sanitàries espanyoles resolguin els problemes de demora i d'incertesa per als pacients en un termini acceptable ja que, si es compara amb els països del nostre entorn, hi ha diferències substancials, en especial amb Alemanya i França (el triple i el doble de temps espera, respectivament)”. Parlem amb Francisco Zaragozá García, Catedràtic de Farmacologia de la Universitat d'Alcalá de Henares (UAH) i membre del comitè assessor d'OnTarget. L'artrosi, depenent de la zona afectada, en graus més avançats, es converteix en una malaltia discapacitant, que impedeix al pacient una activitat quotidiana normal, el simple fet d'aixecar-se el seient i començar a caminar pot arribar a ser molt dolorós, baixar escales augmenta la intensitat del dolor i després d'un exercici moderat o un lleuger passeig es tradueix en inflamació en les articulacions que pateixen artrosi. Un dels últims avenços en el tractament del dolor articular és la medicina regenerativa. Ens ho explica el Dr. Humberto Loscertales, Director de Medicentre. Les dones tenen avui més risc que els homes de patir malalties cardiovasculars. La hipertensió, la diabetis i el tabaquisme són factors de risc cardiovascular més potents a les dones. A més, hi ha factors exclusius del sexe femení que poden augmentar el risc d'aquest tipus de malalties. A Espanya, en dades de l'any 2020, van morir gairebé 8.000 dones més que homes per aquest tipus de malalties. De fet, aquestes patologies continuen sent la primera causa de mort en la dona tant a Europa com als Estats Units. I a Espanya, el 2020 van morir gairebé 8.000 dones més que homes per aquesta causa, per això s'insisteix en la importància de la detecció primerenca i reduir la mortalitat precoç. . Ens ho explica el Dr. José Abellán, Director de la Càtedra de Risc Cardiovascular de la Universitat Catòlica de Múrcia i President de la Societat Murciana d'Hipertensió Arterial i Risc Cardiovascular. Parlem de l'estudi “La societat i els valors”, un estudi amb l'objectiu d'analitzar els vectors estructurals que operen com a generadors de canvi social, la revisió dels valors que més pesen actualment i els seus significats, així com les implicacions que comporten per a sectors i marques. És un estudi necessari pel context actual altament complex i convuls, marcat per una gran incertesa econòmica mundial provocada per la pandèmia i agreujada des de primers d'any per la crisi bèl·lica, energètica i d'inflació, i amb una amenaça climàtica cada cop més propera. Immersos en una contínua adaptació a la digitalització i revolució tecnològica, en una societat cada cop més desigual i políticament tensionada, les persones lluiten al seu dia a dia per adaptar-se a aquest entorn advers. I ho fan des d'una resiliència llargament entrenada (des de la crisi del 2008), però també amb cert cansament i, sobretot, amb consciència que la recuperació dels valors és imprescindible per a una societat futura, no només més pròspera, sinó també necessàriament més igualitària i sostenible. Dels resultats d'aquest estudi se'n desprenen 9 eixos transversals de la societat espanyola actual que representen les principals preocupacions/sentiments que es perceben a la societat actual. Carles Aguilar ho comenta amb Dionísia Mata, Directora d'Investigacions i estudis a Havas Media Group.