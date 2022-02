EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 20/2/2022

Podcast complet del programa En Bones Mans, amb Carles Aguilar. La salut mental, principal amenaça per a “la gran dimissió espanyola”: el 32% els treballadors que es planteja deixar el seu lloc aquest 2022 l'esmenta com a primer motiu. Un 23% dels treballadors espanyols es va plantejar el 2021 deixar el seu lloc de treball, i un 27% es planteja fer-ho aquest 2022. Parlem amb Mónica Pérez, Directora de Comunicació i Estudis d'Infojobs. En el càncer, el dolor neuropàtic és freqüent i devastador, podent produir-se com a seqüela o conseqüència del propi tumor o del seu tractament. Es considera una entitat pròpia dins de les síndromes doloroses oncològiques. En aquest sentit, els pacients amb dolor neuropàtic tenen un funcionament cognitiu, físic i social més pobre que els pacients sense aquest trastorn. Amb l'objectiu de classificar correctament el dolor oncològic, especialment el de component neuropàtic, i aprofundir en el seu maneig adequat, s'ha actualitzat, amb la col·laboració de Grünenthal, part de la Guia d'Abordatge del Dolor Oncològic (GADO). Carles Aguilar parla amb la Dra. Concha Pérez, Cap de la Unitat del Dolor de l'Hospital Universitari de la Princesa de Madrid. Les persones amb una personalitat més agressiva, impulsiva, inestable emocionalment i amb ansietat fan un ús problemàtic o abusiu del telèfon intel·ligent. També s’ha trobat un relació negativa entre l’abús abusiu del telèfon intel·ligent i la productivitat laboral. Estudis previs ja havien demostrat l'increment de l’ús problemàtic del telèfon intel·ligent ocasionant problemes de son, ansietat, estrès o depressió, entre altres. D’altres recerques també destaquen que aquestes persones presenten un baix nivell d’autoestima que pot ocasionar que busquin el contacte social a través de l’ús de l’smartphone per mitigar l’ansietat. Comentem el tema amb el Dr. Anton Aluja, Catedràtic de Personalitat i Psicopatologia de la Universitat de Lleida i Investigador de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida. Parlem de la campanya de prevenció del suïcidi que s'ha posat en marxa amb entrevistes realitzades a diferents experts en diferents àrees per fomentar la prevenció i la sensibilització del suïcidi al nostre país, on només el darrer any gairebé 4.000 persones van acabar amb la seva vida i es van quadruplicar les temptatives. Parlem de com ajudar les persones amb pensaments suïcides, tant a nivell familiar com professional, com flexibilitzar el discurs, sense tractar de convèncer-los que sí o sí que serà la solució. Es recomana convidar la persona que pateix simplement a provar de parlar amb un especialista, perquè la realitat és que les persones que es troben immerses en pensaments suïcides no veuen sortida i creuen que no poden ser ajudats. Tractem aquesta qüestió amb Patricia Gutiérrez, Psicòloga Sanitària i Co-Directora del Centre TAP. La Medicina Regenerativa s'ha transformat en una alternativa ràpida i eficaç per tractar lesions com les tendinopaties ja que ajuda a eliminar la malaltia de forma natural. La Medicina Regenerativa cada dia es transforma en una solució més que eficient per tractar patologies importants no només les tendinopaties sinó també l'artrosi, la condromalàcia i la meniscopatia i diverses més. La tendinopatia és un envelliment degeneratiu de la inserció del tendó i l'artrosi és l'envelliment degeneratiu del cartílag, tots dos produeixen dolor i incapacitació i el Dr. Humberto Loscertales, Director de Medicentre, ens explica com s'estimula la seva reparació, disminució de la inflamació i millora del dolor.