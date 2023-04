EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 16/4/2023

Programa complet En Bones Mans, amb Carles Aguilar. Els professionals de Laboratori Clínic actualitzen els seus coneixements sobre la sèpsia i les determinacions clau per a l'estudi de l'hemostàsia primària i secundària. El laboratori de microbiologia és crucial per identificar l'etiologia i el focus de la infecció causant de la sèpsia, amb l'aïllament del patogen, permetent instaurar el tractament més adequat en cada situació. El laboratori d'urgències té un paper clau per orientar el diagnòstic de sèpsia, i així poder prendre les mostres necessàries perquè el laboratori de microbiologia pugui fer l'aïllament del patogen. Parlem amb la Dra. Maite Serrando Querol, Presidenta de la Comissió de Biologia Hematològica de la SEQCML. Els símptomes no motors poden aparèixer entre 10 i 15 anys abans que els motors en la malaltia de Parkinson, i el més greu afecta la cognició dels pacients. L’institut de Recerca de l’Hospital de Sant Pau – IIB Sant Pau iniciarà a finals d’aquest any un assaig clínic independent centrat en el deteriorament cognitiu dels malalts de Parkinson amb l’Institut Carlos III de Madrid on coordinarà 21 centres d’arreu d’Espanya. El ventall d’alteracions cognitives és molt ampli: pèrdua de velocitat mental, menys capacitat de concentració, trastorns de l’estat d’ànim, pèrdua d’olfacte, trastorns del son REM, restrenyiment... i poden incapacitar tant o més que les afectacions motores. L’Hospital de Sant Pau és centre referent en la cirurgia d’estimulació profunda del Parkinson des de fa més de 25 anys i treballa l’estimulació cognitiva dels pacients a través de l’Escola Clínica de Neuropsicologia i Patologia del Llenguatge. Carles Aguilar entrevista al Dr. Jaume Kulisevsky, Director de la Unitat de Parkinson del Hospital de Sant Pau i Catedràtic de Neurologia i Vicedegà de la Facultat de Medicina de la UAB Les malalties cardiovasculars constitueixen la principal causa de morbiditat i mortalitat al món. La millor eina per establir prioritats a la prevenció primària cardiovascular és l'estimació precisa del risc cardiovascular global. La predicció del risc de morbiditat cardiovascular ha constituït element essencial a les guies clíniques de prevenció d'aquestes malalties i ha esdevingut una eina útil per al metge de família, per poder establir prioritats en l'atenció primària de salut, fet que possibilitarà avançar cap a l'estudi de complexes associacions capaces de repercutir en risc cardiovascular. Ho comenta el Dr. José Abellán, Director de la Càtedra de Risc Cardiovascular de la Universitat Catòlica de Múrcia i President de la Societat Murciana d'Hipertensió Arterial i Risc Cardiovascular. L'artrosi, depenent de la zona afectada, en graus més avançats, es converteix en una malaltia discapacitant, que impedeix al pacient una activitat quotidiana normal, el simple fet d'aixecar-se el seient i començar a caminar pot arribar a ser molt dolorós, baixar escales augmenta la intensitat del dolor i després d'un exercici moderat o un lleuger passeig es tradueix en inflamació en les articulacions que pateixen artrosi. Un dels últims avenços en el tractament del dolor articular és la medicina regenerativa. Ens ho explica el Dr. Humberto Loscertales, Director de Medicentre. A la primavera pugen les temperatures, el sol surt més sovint, la gent surt al carrer i sembla estar més contenta, les terrasses s'omplen... No obstant, aquesta estació de l'any no comporta únicament coses bones. Per a molts la primavera és sinònim d'astènia i/o de… al·lèrgia al pol·len. Entrant una mica més de ple en l'al·lèrgia al pol·len, també coneguda com a pol·linosi, afecta prop de 8 milions d'espanyols, segons la Societat Espanyola d'Al·lergologia i Immunologia Crònica (SEAIC), i es dóna amb més freqüència en ambients urbans que rurals ja que la contaminació atmosfèrica n'afavoreix l'efecte. Carles Aguilar parla amb la Dra. Alba García Moral, al·lergòloga de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona.