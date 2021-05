EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 16/05/2021

Podcast complet de el programa "En Bones Mans, amb Carles Aguilar". La hiperfàgia consisteix en l'augment exagerat de la gana per part de la persona afectada que fa que consumeixi una major quantitat d'aliments de la que necessita. Les persones que pateixen aquest trastorn alimentari ingereixen enormes plats d'aliments, fins i tot just després d'haver realitzat un dinar considerat normal. I això passa de forma continuada, no és un procés puntual sinó mantingut en el temps i de manera repetida. La ingestió de menjar se sol realitzar amb poca masticació, de manera ràpida i sense una clara preferència d'aliments amb alguna composició concreta, és habitual la presa de productes grassos i ensucrats. Parlem de la hiperfàgia i les seves conseqüències amb el Dr. Rafel Guayta, Especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública. En Àrea de Consum volem comentar les darreres novetats normatives pel que fa al temps de garantia legal que tenen els productes que comprem. Carles Aguilar parla d’aquesta qüestió amb la directora de l’Agència Catalana del Consum, Montserrat Ribera. La DMAE és una malaltia degenerativa que disminueix gradualment la visió central. És la principal causa de ceguesa legal a Espanya, on la pateixen més de 800.000 persones. L'actual situació sanitària del Covid-19 està causant efectes negatius en els pacients que pateixen aquesta i altres patologies de retina com retards en el diagnòstic i tractament o pèrdues d'adherència. Per donar suport a l'abordatge de la Degeneració Macular Associada a l'Edat (DMAE) i el Edema Macular Diabètic (EMD) en Hospitals de tot Espanya, Novartis ha llançat el programa "El teu Retina Importa". Parlem a fons d'aquestes patologies i del contingut de la campanya amb la Dra. Ana Martínez Palmer, Cap del Servei d'Oftalmologia del Parc de Salut Mar de Barcelona. Tot seguit parlem de la medicina regenerativa i de les possibilitats que ofereixen les seves diferents eines terapèutiques per tractar el dolor articular i potenciar la regeneració de cartílags, tendons i articulacions en base a l’artrosi, permetent recuperar la mobilitat i, en conseqüència, millorar la qualitat de vida. Parlem amb el Dr. Humberto Loscertales, Director de Medicentre. Amb la cirurgia ortognàtica els cirurgians orals i maxil·lofacials tracten les alteracions de la forma, de la mida o de la posició dels ossos maxil·lars. Sempre utilitzant cicatrius invisibles a l'interior de la cavitat oral, realitzant osteotomies en els ossos de la cara per mobilitzar-los i deixar-los en la posició correcta, fixant-los de forma definitiva amb materials de titani. Amb aquestes tècniques es millora la masticació, la parla i la respiració. L'aspecte físic és important per a tots: la millora estètica que s'aconsegueix restaurant l'equilibri de la cara ajudarà a augmentar l'autoestima del pacient i a sentir-se millor. En altres paraules, a millorar la seva qualitat de vida. Carles Aguilar parla de la cirurgia de l'esquelet facial amb el Dr. Javier González Lagunas, Cap de Servei de Cirurgia Maxil·lofacial de l'Hospital Quirónsalud de Barcelona i Director Mèdic de QMAX Dental.