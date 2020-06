Detectat el primer cas al món d’una persona portadora del VIH que és resistent a tots els tractaments per combatre el virus de la sida. Fins ara, s’havien descrit casos de resistències a alguns dels fàrmacs, però no a tots de manera simultània. N’hem parlat a La Ciutat de Mònica Günther amb la doctora MªCarmen Puertas, responsable de la investigació.

Es tracta d’un estudi liderat pel centre de recerca IrsiCaixa i que s’ha publicat a la revista The Lancet. Per tractar el VIH, s’utilitzen combinacions de medicaments retrovirals. Aquest pacient s’ha mostrat insensible en 25 dels 26 fàrmacs provats... I amb un de sol no n'hi ha prou perquè sigui efectiu. L'explicació que es dona, a priori, és que va contraure el virus a finals dels vuitanta, quan els tractaments aleshores eren molt més dèbils, i perquè possiblement no ha seguit les pautes mèdiques establertes.