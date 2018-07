Els comerciants denuncien certa permissivitat de l’Ajuntament de Barcelona i consideren que des dels atemptats del 17 d’agost l’Ajuntament ha baixat la guàrdia i ha reduït tant el pressupost com els efectius de la Guardia Urbana destinats al control d’aquest ampli fenomen cada vegada més estès a la capital catalana.

El president de l’Associació de Comerciants Barcelona Oberta, Gabriel Jené considera que no hi ha voluntat política per part del govern d’Ada Colau per acabar amb el top manta. Denuncien que el top manta està produint una “canibalització de la via pública” fruit de la impunitat dels manters al carrer amb situacions de conflicte i enfrontaments entre ells i els agents policials per l’ocupació de l’espai.

Per això, la Plataforma d’Afectats pel Top Manta, que agrupa a veïns, comerciants i diverses entitats, s’estan plantejant fer noves accions de protesta contra el consistori. El govern municipal insisteix que la pressió policial no pot ser la única solució al problema i planteja la creació d’una cooperativa per trobar una sortida laboral als venedors de top manta.

Què opines? Creus que està augmentant el top manta a Barcelona? L’Ajuntament hauria d’actuar amb més contundència? Com creus que s’hauria de solucionar aquest problema?

Participa i escolta totes les opinions al programa 'La Ciutat' amb Mònica Günther, de dilluns a divendres de 12.30 a 14h.

Pots votar a l’enquesta, dir la teva en directe o deixar-nos el teu missatge de veu al Whatsapp del programa: 676 760 908.