El RACC considera poc segures les mesures de mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona en el desconfinament

Alba Rey, cap d’estudis de mobilitat del RACC, en una entrevista a La Ciutat amb Mònica Günther ha afirmat que les mesures provisionals que ha aplicat l’Ajuntament de Barcelona a l’espai públic per garantir la mobilitat sostenible i els desplaçaments dels vianants durant el desconfinament són “poc segures”. Segons Rey, “caldria segregar el transit rodat dels vianants i les bicicletes mitjançant barreres físiques per tal de garantir-ne la seva seguretat”.

Barcelona ha guanyat 21 kilòmetres de carril bici i 30.000 metres quadrats per a vianants en el pla de nova mobilitat sostenible i segura durant el desconfinament de ciutadans.

Però aquestes mesures, que són provisionals, no s’han planificat amb les suficients precaucions per garantir la seguretat de vianants i ciclistes perquè estan massa a prop dels cotxes. Aquesta és la opinió que ha expressat Alba Rey a La Ciutat on ha afegit que un cop passi la situació d’emergència sanitària “caldrà revisar quines d’aquestes mesures preses per l’Ajuntament haurien de ser permanents i quines no”.

Alba Rey també ha parlat del creixent interès de la ciutadania pels vehicles de mobilitat personal elèctrics, com les bicicletes elèctriques, i en aquest sentit ha explicat el projecte Bicipèdia que ha confeccionat el RACC. Es tracta d’una enciclopèdia virtual de tot el ventall d’oferta de bicicletes elèctriques que podem trobar a Espanya.