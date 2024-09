Ciutat Solidària: Fundació Nou Xamfrà

L'associació Nou Xamfrà ha complert recentment 50 anys de vida. Mig segle d'una entitat que va néixer com a associació però que ha anat creixent fins a convertir-se en una Fundació amb totes les lletres. A Nou Xamfrà treballen per dotar a persones amb diversitat funcional de les eines per aconseguir la màxima autonomia possible. Ho fan des de tres àmbits clau en la vida de qualsevol ciutadà: Formació, treball i habitatge.

De la mà de la seva directora general, Anna Clavé, hem descobert com treballen a Nou Xamfrà i com posen en pràctica tot un desplegable de cursos de formació, acompanyament en diferents fases de la vida i un sòlid projecte que aconsegueix arribar a la darrera base: permetre les persones amb diversitat funcional arribar a independitzar-se.