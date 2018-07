Vadillo: "Son las bases las que deben decidir quien lidere el PSOE"

El efecto dominó en la crisis del PSOE salpica también a Valladolid. Esta tarde se presenta en la capital la plataforma 'Un militante, un voto', que tiene detrás nombres como los de Juan José Zancada, portavoz socialista en la Diputación o Cecilio Vadillo, ex subdelegado del Gobierno, quien en Onda Cero ha defendido que sean las bases las que decidan quien debe liberar el PSOE. No obstante, las exigencias de la corriente crítica con la actual ejecutiva provincial van más allá y reclaman la convocatoria de un congreso extraordinario en el que se elija un nuevo secretario provincial, puesto que ahora ocupa Javier Izquierdo. Afirma Vadillo que no se puede tolerar que algunos defiendan la deslealtad mostrada por Óscar López en la ejecutiva autonómica.