La Brújula de Castilla y León con Raúl Rodríguez. 30/03/2026

Las principales diferencias de la Semana Santa rural y la urbana en Castilla y León.

En 'La Brujula de Castilla y León conversamos con el profesor José Luis Alonso Ponga sobre las características de la Semana Santa en la Comunidad y las diferencias de como se vive la pasión en el medio rural y el urbano. Además, nos acercamos a la de Bercianos De Aliste en Zamora y conocemos la iniciativa de Salamanca para dar a conocer su patrimonio artístico y cultural estas fechas. Foto: www.turismocastillayleon.com