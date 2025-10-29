La Real Federación Española de Fútbol empieza a multar a clubes de Primera Federación por carecer de médico en sus partidos a domicilio

Aunque en la jornada anterior, la 8, la Real Federación Española de Fútbol parecía dar marcha atrás en su idea de sancionar a los clubes de la tercera categoría por carecer de médico en sus partidos jugados como visitantes, en esta, la 9, vuelve al origen.

Y es que, en las resoluciones disciplinarias comunicadas este miércoles, 29 de octubre de 2025, incluye multas para tres conjuntos que este fin de semana acudían a sus encuentros sin galeno: Avilés, Guadalajara y Racing de Ferrol.

En su escrito, el máximo organismo federativo señala este caso como "multa por incumplimiento de órdenes, instrucciones, acuerdos y obligaciones reglamentarias (no presenta médico, habiendo sido apercibido en varias ocasiones)".

Unionistas, que está viajando sin doctor, era advertido en choques anteriores, pero, de momento, se libra de ser sancionado y está dando por buena una notificación federativa para acordar con las escuadras locales que sea el médico rival el que atienda a los futbolistas del cuadro charro en caso de necesidad.

Por su parte, en el cuarto peldaño, el Salamanca UDS es multado por segunda vez en lo que va de curso por "incumplimiento en los deberes propios de la organización de partidos", ya que, supuestamente, en la jornada 8 obviaba comunicar a la Real Federación Española de Fútbol que su enfrentamiento con la Gimnástica Segoviana se desarrollaría en Las Pistas en vez de en el estadio Helmántico, que sigue cerrado por obras.