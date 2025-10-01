La Real Federación Española de Fútbol vuelve a advertir a Unionistas por viajar sin médico y multa al Salamanca UDS por "incumplimiento en los deberes propios de la organización de partidos"

La Real Federación Española de Fútbol ha emitido este miércoles sus resoluciones sobre la última jornada de Liga en la tercera y la cuarta categoría del fútbol.

En la de bronce, Unionistas, como después de visitar al Guadalajara en la jornada 3, vuelve a ser advertido tras jugar en el campo del Arenas en la 5 de que "extreme su diligencia adoptando las medidas necesarias" por figurar en dos actas que viaja sin médico.

Este toque de atención se extiende esta semana a cuatro de sus rivales: Arenteiro, Asociación Deportiva Mérida, Cacereño y Ponferradina.

Cabe recordar que, según manifiesta la entidad charra a Onda Cero Salamanca, se está estudiando revocar esta norma.

En el cuarto peldaño, el máximo organismo del balompié nacional multa al Salamanca UDS por "incumplimiento de los deberes propios de la organización de partidos" en su choque ante la Unión Deportiva Ourense y suspende dos meses a su delegado de campo, Gaspar Herrero, por "infracciones de los delegados".