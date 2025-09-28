El acta del Salamanca UDS - Unión Deportiva Ourense refleja incorrección en el lugar del encuentro, red rota, falta de médico local, invasión del terreno de juego y expulsión del delegado de campo

El acta arbitral del Salamanca UDS 1 - Unión Deportiva Ourense 0, correspondiente a la jornada 4 de Liga en la cuarta categoría del fútbol y que sitúa al equipo local en posición de acceso a la fase por subir y a la Copa del Rey, recoge hechos que pueden acarrear una sanción al cuadro salmantino.

Para empezar, indica que "el encuentro se disputó en el campo Anexos Estadio Helmántico - Pistas Municipales y no en el estadio que aparece en la designación original sin notificación previa", añadiendo que "comenzó con 3 minutos de retraso debido a que en la revisión de las redes, previa al comienzo del partido, se advirtió un agujero que tuvo que ser reparado por el delegado de campo y que no estaba en la inspección previa del terreno de juego".

En cuanto al choque, indica que el Salamanca UDS ha carecido de médico y que ha tenido que expulsar al delegado de campo, Gaspar Herrero: "Fue expulsado una vez finalizado el partido y en el túnel de vestuarios por no cumplir sus funciones de manera repetida y poniendo en riesgo nuestra integridad física. Una vez finalizado el partido, y aun cuando nos encontrábamos en el terreno de juego, el delegado de campo no viene a nuestra posición mientras se produce una invasión de campo, viéndonos rodeados de público y sin poder abandonar el mismo temiendo por nuestra integridad física".

El colegiado calcula que la invasión ha sido protagonizada por "unas 100 personas aproximadamente, aficionados del equipo local, identificados por su indumentaria".

La recopilación de hechos suma ausencia de "miembros de seguridad y vallas", así como la necesidad de recurrir al capitán del Salamanca UDS para que los jugadores abrieran paso y/o acompañasen al equipo arbitral hasta los vestuarios.

También expone un agradecimiento a personal de la entidad foránea: "Destacar la actitud colaboradora del delegado visitante, el cual estuvo a nuestro lado en todo momento hasta que accedimos al vestuario, haciendo, ante la ausencia del delegado de campo, sus funciones".