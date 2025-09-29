La Real Federación Española de Fútbol estudia anular la obligación de llevar médico en los partidos a domicilio de Primera Federación, categoría en la que juega Unionistas

Unionistas, que, como informaba Onda Cero este domingo, está disputando sin médico sus partidos a domicilio de Liga en la tercera categoría del balompié, podría librarse de la sanción que eso conlleva.

Tras ser advertido por la Real Federación Española de Fútbol de incumplir este requisito en la jornada 3 (Guadalajara - Unionistas) y recoger el acta arbitral de la 5 (Arenas - Unionistas) que el cuadro charro carece de esta figura, se coloca como una de las formaciones que podría ser sancionada este semana por saltarse la normativa.

Sin embargo, según relata la entidad blanquinegra a esta emisora, el propio organismo federativo está estudiando anular esta norma en Primera Federación al entender que supone un gasto para los clubes desplazados y que las funciones médicas de la escuadra visitante quedarían cubiertas con la actuación del personal médico que presente el bando local.

¿Pero qué pasaría si Unionistas u otras instituciones fueran multadas? En principio, que tendrían que pagar, pero, si la propuesta planteada en la última reunión de la Comisión Delegada prosperara, se quedarían sin tener que hacerlo.

Otra duda que surge es qué pasará en el cuarto peldaño, en el que milita el Salamanca UDS, que tampoco presentaba médico en la jornada liguera de este fin de semana, ya que, en su caso, actuaba como anfitrión.