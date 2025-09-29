DEPORTES

La Real Federación Española de Fútbol estudia anular la obligación de llevar médico en los partidos a domicilio de Primera Federación, categoría en la que juega Unionistas

El equipo salmantino lo tiene en casa, pero carece de él fuera

Roberto Benito

Salamanca |

Intervención del personal médico de Unionistas en un encuentro de la pasada campaña
Intervención del personal médico de Unionistas en un encuentro de la pasada campaña | Onda Cero Salamanca

Unionistas, que, como informaba Onda Cero este domingo, está disputando sin médico sus partidos a domicilio de Liga en la tercera categoría del balompié, podría librarse de la sanción que eso conlleva.

Tras ser advertido por la Real Federación Española de Fútbol de incumplir este requisito en la jornada 3 (Guadalajara - Unionistas) y recoger el acta arbitral de la 5 (Arenas - Unionistas) que el cuadro charro carece de esta figura, se coloca como una de las formaciones que podría ser sancionada este semana por saltarse la normativa.

Sin embargo, según relata la entidad blanquinegra a esta emisora, el propio organismo federativo está estudiando anular esta norma en Primera Federación al entender que supone un gasto para los clubes desplazados y que las funciones médicas de la escuadra visitante quedarían cubiertas con la actuación del personal médico que presente el bando local.

¿Pero qué pasaría si Unionistas u otras instituciones fueran multadas? En principio, que tendrían que pagar, pero, si la propuesta planteada en la última reunión de la Comisión Delegada prosperara, se quedarían sin tener que hacerlo.

Otra duda que surge es qué pasará en el cuarto peldaño, en el que milita el Salamanca UDS, que tampoco presentaba médico en la jornada liguera de este fin de semana, ya que, en su caso, actuaba como anfitrión.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer