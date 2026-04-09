'La Banda', el Centro Comercial El Tormes y el Museo del Deporte invitarán a tomar el hornazo junto a Vicente del Bosque

¿Había pensado alguna vez en la posibilidad de compartir el Lunes de Aguas con un entrenador de fútbol campeón del planeta y de Europa a nivel de clubes y de selecciones?

Pues, el 13 de abril va a tener la oportunidad de hacerlo junto a Vicente del Bosque.

El preparador salmantino, seleccionador de España en su único Mundial ganado en modalidad masculina, el celebrado en Sudáfrica, será el invitado de la próxima semana de 'La Banda', la tertulia deportiva semanal de Onda Cero Salamanca que puede escucharse a través de la página web, el Facebook y el Twitter de esta radio.

La cita será el lunes a las 17 horas en el Centro Comercial El Tormes (avenida de Salamanca, Sin Número, Santa Marta de Tormes) con motivo de la exposición 'Leyendas de los Mundiales de fútbol', que hasta el 26 de abril exhibe en este lugar objetos de esta competición cedidos por el Museo del Deporte.

Con entrada libre, quienes se acerquen serán obsequiados con hornazo para que puedan compartir el Lunes de Aguas con Del Bosque y recordar este día con el mismo cariño que el 11 de julio de 2010.